Дептранс призвал автомобилистов выезжать на дороги только на зимней резине

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Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать утром 31 октября только на зимней резине или использовать городской транспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В городе идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП", – предупредили в Дептрансе.

Там порекомендовали водителям, которые еще не поменяли шины, воспользоваться метро для поездок. Кроме того, в ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Ранее МЧС предупредило, что в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что заморозки 30 октября не являются первыми. Он напомнил, что 17 и 18 октября они уже были.

По его словам, в четверг, 31 октября, температура воздуха составит от 1 до 3 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Скорость порывистого ветра – до 20 метров в секунду. С 1 ноября дневная температура окажется в пределах 4–9 градусов, также прогнозируется порывистый ветер. Ночью и утром местами образуется гололедица, пройдет мокрый снег с дождем, заключил Цыганков.