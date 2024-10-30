Синоптик Леус: мокрый снег ожидается в Москве в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мокрый снег прогнозируется в столице в предстоящие выходные, 2 и 3 ноября. О непогоде предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В субботу, уходя на восток, циклон откроет дорогу к берегам Москвы-реки холодному арктическому воздуху. В такой ситуации местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, и днем – от 0 до 2 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Смешанные осадки и гололедица ожидаются и 3 ноября. В городе тоже будет ветрено, возможны небольшие заморозки после захода солнца.

В начале следующей недели снег продолжит выпадать. Так, в понедельник, 4 ноября, высота покрова достигнет 3–5 сантиметров, уточнил Леус. Выпавший снег пролежит в столичном регионе большую часть недели. Температура в этот день будет колебаться от 0 до 2 градусов.

В настоящее время в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение действует до 21:00 31 октября.

Кроме того, "барические горки" прогнозируются в столице на текущей неделе. Вечером в среду, 30 октября, показатели атмосферного давления понизятся до 736 миллиметров ртутного столба.

