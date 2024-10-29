В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и в Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за ветра, передает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября – усиление ветра западной четверти в порывах до 15–17 метров в секунду", – подчеркивается в сообщении.

Между тем 29 октября в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

При этом в ночь на среду, 30 октября, в столице похолодает до нулевой отметки, а в Подмосковье температура опустится до минус 2 градусов. В это же время ожидается слабая гололедица. В четверг, 31 октября, на фоне осадков видимость в регионе ухудшится до 2–4 километров.