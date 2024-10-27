В Москве на следующей неделе ожидаются мокрый снег и ливни

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Мокрый снег и ливни ожидаются в столичном регионе на следующей неделе, с 28 октября по 3 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что температура в ночь на 28-е число составит от 4 до 6 градусов, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Осадки не исключены и во вторник, однако в ночь на среду, 30-го числа, в столице похолодает до нулевой отметки, а в Подмосковье в это время будет до минус 2 градусов. В это же время ожидается слабая гололедица.

"В четверг на регион обрушатся мощные обложные осадки в виде ливней, местами вперемешку с мокрым снегом с ухудшением видимости до 2–4 километров, при этом на каждый квадратный метр земли придется минимум по 9–11 литров воды", – рассказал Тишковец.

В ночь на пятницу температура упадет ниже ноля, а днем ожидаются влажные снегопады, переходящие в дожди. Не исключено, что в первый ноябрьский день высота снега составит до 3 сантиметров, однако вскоре он растает, уверен эксперт.

В субботу ночью и днем будет не выше 0–5 градусов, будет мокрый снег, также как и в воскресенье, 3 ноября. В последний день предстоящей недели вероятна метель с сильным ухудшением видимости, а по ночам столбики термометров покажут до минус 5 градусов.

Ранее площадь в РФ, покрытая снегом, уменьшилась до 60%. Это произошло из-за теплой погоды на европейской территории страны. Особо эксперты отметили юг Западной Сибири – там температура воздуха составила 10 градусов тепла.

