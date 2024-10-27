Синоптик Вильфанд: со среды в Москве возможен мокрый снег

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Мокрый снег и небольшие дожди могут начаться в Москве со среды, 30 октября. Тем не менее, снежный покров в результате этого не сформируется, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды в Москве уже около 0 градусов ночью, поэтому при такой температуре возможен мокрый снег и дождики небольшие до конца недели", – пояснил эксперт.

При этом в понедельник, 28 октября, температура воздуха будет зависеть от антициклона, однако давление начнет постепенно ослабевать. На этом фоне местами может пройти небольшой дождь, прогнозируется более плотная облачность с редкими прояснениями. Температура воздуха в ночное время составит 4–6 градусов. Днем воздух прогреется до 8–10 градусов. Этот показатель на 4 градуса превышает климатическую норму, указал Вильфанд.

Во вторник, 29 октября, ночная температура останется такой же, как в понедельник, а дневные значения снизятся. В москве прогнзируется 6–8 градусов. На следующий день, в среду, в городе ожидается 5–10 градусов днем и минус 3 – плюс 2 градуса ночью.

В четверг похолодает до минус 1 – плюс 4 в ночной период. Днем температура сохранится на уровне 4–8 градусов тепла.

На фоне таких пронозов площадь, покрытая снегом, в России уменьшилась до 60%. Причиной для этого послужила теплая погода в европейской части страны. При этом до 25 октября снегом были покрыты почти две трети территории страны.