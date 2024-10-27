Туман опустился на Москву утром 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туман накрыл Москву утром в воскресенье, 27 октября. В связи с этим снизилась видимость в аэропортах столицы, указал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вероятны сбои в авиасообщении. Видимость в Шереметьево ухудшилась до 800 метров, во Внуково – до 200 метров", – уточнил эксперт.

По словам синоптика, туман опустился на столицу волнами. Тишковец также призвал автомобилистов сохранять осторожность.

При этом на протяжении дня ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов, а в Подмосковье – от 6 до 11 градусов. Ночью похолодает до 4 градусов, по области – до 1 градуса.