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25 октября, 08:45

Транспорт

Роскачество призвало ориентироваться на температуру при смене летней резины на зимнюю

Фото: 123RF/parilovv

Основным ориентиром для смены летней резины на зимнюю является температура воздуха, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Когда на улице фиксируется температура ниже 7 градусов, то шины становятся жесткими, а их сцепление с дорогой ухудшается, что может привести к возросшему тормозному пути и снижению устойчивости.

"Рекомендуется менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается до 4 градусов. Это важно, потому что даже при сухой дороге на морозе летние шины не смогут обеспечить безопасное вождение", – добавили в пресс-службе.

Но важно учитывать не только температуру воздуха по ночам, но и дорожные условия утром, когда чаще всего фиксируют скользкое дорожное покрытие после заморозков. При этом, убеждают эксперты, летние шины не поддерживают холод и снег, зато зимний вариант за счет другого рисунка протектора и состава резины позволяет лучше держаться на заснеженной или обледенелой дороге.

"Специальные канавки и ламели на протекторе зимних шин отводят воду и грязь, что улучшает устойчивость на мокрой дороге", – уточнили там.

Между тем летние шины при низких температурах изнашиваются быстрее, зато использование зимних при отрицательных температурах продлевает срок их службы.

Однако стоит помнить и о климате конкретного региона страны, так как на юге РФ зимы мягче, а значит и шины меняют позже, когда температура стабильно держится около 5 градусов. В субъектах страны с суровым климатом лучше делать это заранее, чтобы быть готовым к гололеду или снегопадам.

"Как только прогноз укажет на постоянные температуры ниже 7 градусов, стоит записаться на замену шин, чтобы избежать очередей", – заключили там.

Ранее синоптики призвали столичных автолюбителей начать менять летнюю резину уже в эти выходные, 26 и 27 октября. Это связано с осадками и похолоданием ниже критической для летних шин отметки. Кроме того, за городом температура будет еще ниже, что особенно важно для последующих праздников, когда многие поедут на дачи.

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