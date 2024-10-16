Синоптик Вильфанд: москвичам рано менять летнюю автомобильную резину на зимнюю

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Столичным водителям еще рано "переобувать" автомобили на зимнюю резину, несмотря на первый выпавший снег. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что ездить на зимней резине, когда температура в городе 7–8 градусов, не имеет смысла. Согласно его прогнозу, в выходные, 19 и 20 октября, в столице будет около 10 градусов. Вопрос о смене резины можно отложить минимум на неделю, уточнил Вильфанд.

Следующий снег в Москве ожидается не раньше последних дней октября, заявил ранее синоптик Михаил Леус. Недавно образовавшийся в столице снежный покров вошел в список самых ранних в XXI веке.

В данный момент снег выпал уже на 70–75% территории России. Он покрыл почти весь Дальний Восток, Сибирь и весь Северный Урал. Также снежный покров зафиксирован в Архангельской области и Ненецком автономном округе.