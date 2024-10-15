Синоптик Леус: следующий снег в Москве ожидается не раньше последней пятидневки октября

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следующий снег в столице ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, выпавший накануне снег скоро растает на фоне повышения температуры.

"На метеостанции МГУ высота снежного покрова составила 4 сантиметра. В Михайловском (ТиНАО. – Прим. ред.) высота достигла 5 сантиметров. На территории Подмосковья формирование снежного покрова высотой в 1 сантиметр отметили в Кашире, Павловском Посаде и Наро-Фоминске, в Дмитрове – 3 сантиметра, в Серпухове – 4 сантиметра", – говорится в его телеграм-канале.

Наблюдаемый сейчас в городе снежный покров вошел в список самых ранних в XXI веке. 15 октября этого года находится на втором месте вместе с 15 октября 2007 года, когда в Москве тоже был снег. Первое место занимает 2005 год – тогда снежный покров образовался 9 октября, уточнил синоптик.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды.

За минувшие сутки выпало 23% от месячной нормы осадков. При этом в подмосковном Серпухове зафиксировали 22 миллиметра осадков, что составляет 38% от всего октябрьского лимита.

