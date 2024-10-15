ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В условиях непогоды в столице горожанам лучше всего использовать для перемещения метро. Об этом Дептранс Москвы сообщает в официальном телеграм-канале со ссылкой на ЦОДД.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на Дмитровском и Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте и внешней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады.

Вечером заторы могут возникнуть на Ленинградском шоссе по направлению в область, внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста и Волгоградском проспекте по направлению в область, предупреждает ведомство.

Причиной затруднений могут стать неблагоприятные погодные условия, ремонтные работы и небольшие дорожные аварии. Водителей призывают быть внимательнее, держать дистанцию и не превышать скорость.

В Москве за минувшие сутки выпало 23% от месячной нормы осадков. При этом в подмосковном Серпухове зафиксировали 22 миллиметра осадков, что составляет 38% от всего октябрьского лимита. Также существенное количество осадков выпало в Горках Ленинских и Подмосковной (17 миллиметров), Мелихове и Михневе (18 миллиметров), Немчиновке (19 миллиметров).

