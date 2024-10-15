Облачная погода и дожди прогнозируются в Москве 15 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с небольшими и умеренными дождями ожидается в столице во вторник, 15 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, по области – от 3 до 8 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории Московского региона действует желтый уровень опасности.

