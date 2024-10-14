В МЖД сообщили о штатной работе поездов в Мосузле на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поезда в Московском узле на фоне первого в этом сезоне снегопада ходят в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЖД. Там подчеркнули, что составы курсируют по расписанию.

Между тем кикшеринговые сервисы "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" временно приостановили работу в Москве из-за погоды. Их работу планируется возобновить в ближайшие дни.

"Погода испортилась, и мы включили режим паузы. Самокаты не боятся холода и влаги, поэтому они остаются на улицах, но на время непогоды недоступны для поездок. В приложении сервиса пользователи получили специальное уведомление. Как только в течение дня или завтра температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернется", – заявили в пресс-службе Whoosh.

В то же время отмечается, что самокатный сезон пока не заканчивается, поскольку синоптики обещают потепление и солнечную погоду. Пока что сервис будет контролировать ситуацию с использованием пауз. Самокаты уйдут на зимние каникулы, когда станет ясно, что снег днем уже не тает и потепления до весны не будет.

Ранее "Яндекс" в связи с непогодой в столице принял решение ограничить скорость самокатов до 15 километров в час, а также призвал горожан отказаться от поездок. Пользователи могли в любой момент поставить на паузу поездку, чтобы переждать непогоду.

Утром 14 октября в Москве выпал первый снег. При этом прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября – на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, а в подмосковных Луховицах воздух охладился до отрицательных значений.

Из-за ожидаемых заморозков в ночное время на территории столицы и Подмосковья будет действовать желтый уровень опасности вплоть до 15 октября.

В связи с непогодой ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт. Интенсивное движение было зафиксировано на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

