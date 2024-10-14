Синоптик Леус: около 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Около 15% месячной нормы осадков ожидается в столице в понедельник, 14 октября. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Зона осадков, пока в виде дождя, уже зашла на территорию столичного региона, <...> по мере понижения температуры дожди будут переходить в мокрый снег. Сегодня в течение дня может выпасть до 6–11 миллиметров осадков", – говорится в его телеграм-канале.

Утром столбики термометров оказались на уровне 4 градусов. В отдельных местах региона – в центре и на западе – показатели продолжат снижаться в течение дня. При этом на востоке температура будет выше, добавил синоптик.

Предупреждение о мокром снеге опубликовал и столичный Дептранс. Жителям и гостям города посоветовали надевать теплую одежду и брать с собой зонты. Для перемещения лучше всего использовать общественный транспорт, подчеркнули в ведомстве.

МЧС Москвы в связи с неблагоприятными погодными условиями призвало столичных автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Кратковременное формирование снежного покрова произойдет в Москве 14 октября. Толщина составит от 0,2 до 0,6 сантиметра. Также в этот день ожидается формирование слабого гололеда.

