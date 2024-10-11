Вильфанд заявил, что на юге России возможен взрыв тепла во второй половине октября

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В южных регионах России во второй половине октября может произойти резкий скачок температуры, несмотря на то, что к концу следующей недели синоптики прогнозируют похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Сейчас на юге страны воздух и вода прогреваются до 25 градусов. При этом в середине следующей недели температура начнет постепенно понижаться до 18 градусов.

"Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23–25 градусов, температура воды – 21", – сказал он.

Также Вильфанд отметил, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений в мире.

"Тот факт, что средняя температура превышает 1,5 градуса за эти 9 месяцев, говорит о том, что весьма вероятно, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", – подчеркнул синоптик.

Между тем столичное МЧС предупредило горожан о минусовых температурах, осадках в виде дождя и снега 14 октября. В условиях плохой погоды водителям рекомендуется ехать медленнее, соблюдать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров, таких как обгон, перестроение или опережение.

В Москве 15–16 октября ожидается "репетиция" зимы с дневной температурой до 8 градусов тепла, дождем и мокрым снегом.