Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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11 октября, 13:59

Общество

МЧС столицы предупредило горожан о дожде и мокром снеге 14 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС Москвы предупредило горожан о минусовых температурах, осадках в виде дождя и снега 14 октября. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходов просят не оставлять детей без присмотра, быть внимательным и осторожными.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пообещал потепление в столице в конце рабочей недели. По его словам, воздух может прогреться до 17 градусов тепла.

При этом со следующей недели могут быть первые заморозки и небольшой мокрый снег. В ночь на 13 октября по области вновь возможны заморозки.

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