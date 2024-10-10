Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Настоящий первый снег выпадет в столице не ранее последней декады октября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Вечером 9 октября в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в Москве пошел снег. Однако позже в центре погоды "Фобос" рассказали, что столичные метеорологические станции не фиксировали осадков в этой фазе.

По словам Поздняковой, пока в столице держится довольно теплая погода и прогнозируются осадки только в виде дождя. Первый снег ожидается в городе не ранее последней декады октября.

"Тогда мы действительно ждем, что все смогут увидеть в воздухе кружащие снежинки. Может быть, снег ляжет где-то на траве, но надолго он не задержится", – указала эксперт.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Средняя дата формирования снежного покрова в Москве – конец ноября. Но это среднеклиматические сроки. Как сформируется устойчивый снежный покров в этом году, сказать пока что сложно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 10 и 11 октября в столице снова появится "радиационный" туман. Он образуется в результате охлаждения поверхности земли ночью или ранним утром, когда наступает более теплый день. Такой туман не имеет ничего общего с радиацией.

