Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

10 октября, 11:35Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Настоящий первый снег выпадет в столице не ранее последней декады октября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Вечером 9 октября в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в Москве пошел снег. Однако позже в центре погоды "Фобос" рассказали, что столичные метеорологические станции не фиксировали осадков в этой фазе.
По словам Поздняковой, пока в столице держится довольно теплая погода и прогнозируются осадки только в виде дождя. Первый снег ожидается в городе не ранее последней декады октября.
"Тогда мы действительно ждем, что все смогут увидеть в воздухе кружащие снежинки. Может быть, снег ляжет где-то на траве, но надолго он не задержится", – указала эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 10 и 11 октября в столице снова появится "радиационный" туман. Он образуется в результате охлаждения поверхности земли ночью или ранним утром, когда наступает более теплый день. Такой туман не имеет ничего общего с радиацией.