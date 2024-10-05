Синоптик Вильфанд: треть территории России уже покрыта снегом

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К настоящему моменту уже треть территории России покрыта снегом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если сейчас смотреть на карту, то треть территории страны, конечно на азиатской части, находится под снегом. Процентов 25–30%", – приводит "Интерфакс" его слова.

К этой части относятся Якутия, Чукотка, Магаданская область, а также северные части Хабаровского и Красноярского краев. На следующей неделе этот список дополнится Архангельской областью и ЯНАО, отметил синоптик.

Октябрь в Москве в этом году ожидается на 1,5–2 градуса теплее нормы, отметил ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России. При этом количество осадков также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров.

