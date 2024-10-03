Синоптик Тишковец: заморозки зафиксировали в столичном регионе в ночь на 3 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Температура в Московской области снизилась минувшей ночью до минус 0,3 градуса, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В Подмосковье холоднее всего в Черустях и Луховицах – 1 градус, Зарайске – 1,1 градуса, Михайловском – 1,2 градуса, Ново-Иерусалиме и Мелихово – 1,4 градуса, а на юге области на метеостанции Серебряные Пруды зафиксированы заморозки до минус 0,3 градуса", – говорится в его публикации.

По словам синоптика, настоящие морозы охватили Кольский полуостров (минус 8 градусов) и южный Урал (минус 10 градусов). При этом в Москве температура опустилась до 4,8 градуса, о чем свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ.

Октябрь в Москве в этом году ожидается на 1,5–2 градуса теплее нормы, отметил ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России. При этом количество осадков в октябре также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров. В конце рабочей недели столицу накроют дожди.

