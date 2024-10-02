Сентябрьская температура и кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сентябрьская температура до 16 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября, поменяется. Ее будет формировать ложбина атлантического циклона, в которой будет лежать холодный атмосферный фронт.

Он принесет осадки уже в пятницу, 4 октября, а в выходные дожди пройдут местами и будут кратковременными. Ночью 5 октября ожидается 8–10 градусов тепла, днем – 14–16 градусов. 6 октября ночь станет прохладнее – ожидается 6–8 градусов выше нуля. Дневная температура останется на уровне 14–16 градусов.

Температура воздуха на пару градусов будет выше климатической нормы. По словам Поздняковой, по температурному режиму она будет больше напоминать первые числа сентября, нежели первые числа октября.

В заключение синоптик отметила, что в выходные будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а кратковременные дожди несколько снизят пожарную опасность в столичном регионе.

Октябрь в Москве в этом году будет на 1,5–2 градуса теплее нормы, согласно раннему прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России.

При этом количество осадков в октябре также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров. В конце рабочей недели столицу накроют дожди. В ночь на пятницу, 4 октября, ожидаются небольшие, локальные осадки. За счет облачной погоды ночью ожидается от 9 до 11 градусов.