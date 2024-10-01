Синоптик Позднякова: 4 октября в Москве ожидаются дожди

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшие, локальные дожди ожидаются в Москве в ночь на пятницу, 4 октября. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

За счет облачной погоды ночью ожидается от 9 до 11 градусов. При этом днем осадков будет больше, а температура установится на 15–17 градусах тепла.

Также днем 4-го числа ветер сменится на северо-западный, и в дальнейшем погоду будет определять еще один антициклон.

"Мы будем находиться на его холодной периферии", – уточнила синоптик в беседе с RT.

При этом до четверга, 3 октября, температура будет повышаться, так как в столицу придут восточные и юго-восточные потоки. Так, максимальная температура с 2-го по 3-е число ожидается 19–21 градус, а минимальная – 8–10, отметила Позднякова.

"Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–5 градусов", – добавила метеоролог.

В свою очередь, в субботу, 5 октября, минимальная температура будет варьироваться от 5 до 10 градусов тепла, максимальная температура – 11–16. Также не ожидается существенных осадков.

Уже в воскресенье, 6-го числа, дневная температура останется на таких же значениях, а вот минимальная опустится до 3–8 градусов. Еще ожидаются кратковременные дожди.

"Для этих чисел это выше климатической нормы, но постепенно все движется к тому, что осень вернется в свои пределы", – заключила Позднякова.

Октябрь в Москве начался с бабьего лета. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, завершится теплый период в конце рабочей недели.

Он отметил, что температура воздуха в столице в первый день месяца прогреется до 17–19 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

При этом окончательное похолодание придет в столицу после 12 октября. В этот день ожидается около 7–12 градусов.

