Сентябрь в Москве стал самым солнечным за всю историю метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедший сентябрь в столице стал рекордно жарким и солнечным, а также третьим в ряду самых сухих сентябрей за все время метеорологических наблюдений в Москве начиная с 1780 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени Ломоносова.

Так, согласно информации метеорологической обсерватории МГУ, средняя температура минувшего месяца составила 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы для сентября.

"До сих пор рекордно жарким сентябрем в Москве со среднемесячной температурой 17 градусов был отмечен далекий 1847 год, когда метеорологические наблюдения в Москве велись в астрономической обсерватории Императорского Московского университета в районе Пресни", – поделился ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Также прошлый месяц побил рекорд по продолжительности солнечного сияния – 264 часа, при этом обычное значение этого показателя в сентябре составляет 146 часов.

Гидрометцентр России ранее предупредил, что температура в Москве приблизится к рекордным значениям 2 и 3 октября. Таким образом, на этой неделе показатели вновь превысят климатическую норму.

