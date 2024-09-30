Температура в Москве приблизится к рекордным значениям на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 2 и 3 октября, следует из данных на портале Гидрометцентра России.

Так, на этой неделе показатели вновь превысят климатическую норму. Похолодание прогнозируется, но небольшое. Потепление начнется уже со вторника, 1 октября. Летняя погода ожидается днем в среду и четверг, 2 и 3 октября.

"Значения абсолютных максимумов температуры для 2 октября – 22,3 градуса (1899 год), для 3 октября – 24 градуса (1915 год)", – уточняется в публикации.

Осадков не будет до 3 октября. Затем в Москву вместе с циклоном придут дожди и похолодание.

Погода в первую неделю октября будет ветреной и теплой – со значениями выше климатической нормы. При этом бабьего лета уже точно ждать не стоит, отметила ранее синоптик Татьяна Позднякова.

С пятницы погоду начнет формировать барическая ложбина северного циклона – увеличится облачность, пройдет небольшой дождь, а ночная температура в городе составит 9–11 градусов. Днем же будет 15–18 градусов.

