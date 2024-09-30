Синоптик Цыганков: сентябрь в Москве стал самым теплым за все время наблюдений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сентябрь в этом году в Москве стал самым теплым за все время наблюдений, отметил заместитель главы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"У нас практически всего один день – 23 сентября – температура была на два градуса ниже нормы. Остальные все выше нормы. И очень сухой месяц. Только за счет последних трех дней – 27-го, 28-го и 29-го – были дожди", – передает RT его слова.

Теплая погода в столице сохранится на фоне "очень теплой Европы", добавил эксперт. Атмосферное давление продолжает расти, что способствует погоде без осадков с переменной облачностью, объяснил Цыганков.

Температура на уровне 15–17 градусов прогнозируется во вторник, 1 октября. Столбики термометров начнут подниматься выше со среды, 2 октября. В этот день в Москве ожидается 21–23 градуса. В четверг, 3 октября, воздух прогреется до 17–22 градусов. В пятницу, 4 октября, показатели будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов, такая же температура будет и на следующий день.

Кратковременный дождь может пройти в столице в воскресенье, 6 октября.

"Ночные температуры (в будни. – Прим. ред.) где-то в пределах 7–9 градусов и к выходным – 5–10 градусов. Температура в целом выше нормы, так что будет теплое начало октября", – резюмировал синоптик.

Аномально теплое и солнечное начало октября пообещал ранее и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, отопление в домах включать еще рано.

При этом последний день сентября оказался прохладным, поскольку Москва находится в холодной части антициклона. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.

