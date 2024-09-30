Москвичам пообещали аномально теплое и солнечное начало октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Октябрь в столице начнется с аномального тепла, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, воздух на этой неделе будет прогреваться до 20 градусов, будет солнечно и без осадков.

В последний день сентября будет существенно холоднее, чем предыдущие дни месяца. Это связано с тем, что Москва находится в холодной части антициклона. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. При этом уже 1 октября воздух в столице прогреется до 15–17 градусов, что выше нормы на 4 градуса.

"Ближайшие дни ожидаются замечательными – без осадков, яркое солнце, голубое небо. В среду и в четверг температура будет около 20 градусов тепла", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в конце рабочей недели ожидается 15–16 градусов. В выходные – до 10–14 градусов тепла. Всю неделю ночью будет от 5 до 10 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается.

Вильфанд также заметил, что отопление в домах включать еще рано.

Ранее сообщалось, что облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 30 сентября. По области местами возможен небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 12 до 13 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до 6 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов.

