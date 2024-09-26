В столичном метрополитене началась подготовка к зимнему сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный метрополитен начал плановую подготовку к зимнему сезону, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса, который, в свою очередь, ссылается на главу ведомства Максима Ликсутова.

Он отметил, что комфорт пассажиров в поездках обеспечивается по поручению Сергея Собянина.

"Московский метрополитен дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего. Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной", – отметил Ликсутов.

В рамках подготовки каждую осень в метро возвращают около 6 тысяч вторых вестибюльных дверей. В этом году их установят на всех станциях до конца октября. Помимо этого, специалисты проверяют воздушно-тепловые завесы: они находятся на входах и выходах и обеспечивают нагрев воздуха.

Еще в ведомстве добавили, что с наступлением холодов тоннельная вентиляция и кондиционеры в поездах переводятся на зимний режим работы. Кроме того, на многих станциях метро есть лестницы с системами обогрева, которые препятствуют образованию наледи.

Недавно подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период начала и транспортная компания "Аэроэкспресс". Специалисты проводят комиссионные осмотры поездов, в рамках которых проверят системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол.

В свою очередь, работники депо диагностируют механическое и электрическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, проверяют работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров.