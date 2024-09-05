В Москве началась подготовка инфраструктуры МЦД к работе в зимний период

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты Дептранса, ЦППК и РЖД начали подготовку инфраструктуры МЦД к работе в зимний период, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, по плану будет проведена проверка и ремонт системы водоснабжения и отопления, тестирование трубопроводов и тепловых пунктов на прочность, а также установка дверей, которые снимались на летний период. Помимо этого, специалисты приведут в порядок насосы и тепловые завесы и отремонтируют платформы там, где это необходимо.

Между тем свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи социально значимых объектов, 30,8 тысячи административных и нежилых зданий подготовлены к отопительному сезону в столице. Все проводимые в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду мероприятия, которые начались в конце апреля, завершились в установленный графиком срок – до 25 августа.

На протяжении этого времени специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на более 18 тысячах километров тепловых сетей, что позволило своевременно выявить участки, которые необходимо было привести в порядок.

Вместе с этим в Москве подготовлены к новому отопительному сезону более 4,5 тысячи школ и детских садов. Подготовка к осенне-зимнему периоду этих учреждений находится на особом контроле, так как с началом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.

