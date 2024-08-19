Евгений Селиверстов: коммунальная техника будущего создается с заботой об экологии

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Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов посетил площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и рассказал про улучшения столичной системы ЖКХ, в частности, в ней появляется все больше экологичной уборочной техники. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Столичный комплекс городского хозяйства постоянно модернизируется и совершенствуется, на помощь сотрудникам приходят современные технологии. Не секрет, что наши дома обслуживают более 30 тысяч умных счетчиков, которые автоматически передают данные. Активно совершенствуется и коммунальная техника. Важно, что она становится экологичнее", – сказал Селиверстов.

По его словам, всю уборочную технику, которую жители мегаполиса видят на улицах, постепенно переведут на электротягу, что позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, спецтехника, закупленная городом в минувшую зиму, уже была электрической и, несмотря на суровые погодные условия и аномальные снегопады, отлично себя показала.

Еще одна внедряемая инновация – роботы-уборщики, которые город тестирует не первый год. Беспилотные коммунальные машины могут подметать улицы и делать влажную уборку. Такие роботы бесшумны и способны работать порядка 16 часов без дополнительной подзарядки.

"Конечно, во дворах города такие умные уборщики пока не встречаются. Они работают только в центре и в крупных парках Москвы, но вполне возможно, что в ближайшее время именно беспилотная техника придет на смену ручному труду, а профессия дворника будет заключаться в обслуживании роботов-уборщиков", – пояснил Селиверстов.

Он также напомнил, что технологии, которые сейчас внедряются в столичную систему ЖКХ, – результат проекта "Умный город", реализуемого в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Выставка спецтехники городских служб проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в "Лужниках", где открыт павильон комплекса городского хозяйства столицы. Его посетители смогут увидеть порядка 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники.

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение нормативов и режима обеспечения россиян коммунальными услугами. Такие изменения будут внесены в статью 7.23 КоАП. Нарушение нормативов является причиной для наложения штрафа размером от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей – для юридических лиц.

Для тех, кто поставляет ресурсы, вводится особая ответственность. Теперь в случае нарушения они могут получить штраф, размер которого варьируется от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.