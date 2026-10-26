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26 октября, 09:53

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Need To Know: тенор Натан Вейл получил переломы рук и ног в ДТП в Британии

Тенор Натан Вейл получил переломы рук и ног в ДТП в Британии

Фото: nathanvaletenor.co.uk

Британский тенор Натан Вейл, солист Английской национальной оперы, получил тяжелые травмы, попав под автомобиль в Лондоне. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Need To Know.

По информации издания, ДТП произошло 18 октября. Артист ехал на велосипеде в церковь Темпл, где у него было запланировано выступление. По дороге в него врезался автомобиль, водитель которого превысил скорость.

Травмы, полученные Вейлом, оказались настолько серьезными, что в больницу его доставляли на вертолете. Врачи обнаружили у него переломы обеих рук и ног, а также ключиц и ребер. Сейчас певец находится в реанимации.

Так как в ближайшее время тенор не сможет выходить на сцену, его друзья начали сбор пожертвований для близких артиста. Полиция Лондона до сих пор не объявляла о задержании виновника аварии.

Ранее суд в Новой Зеландии признал бывшего барабанщика рок-группы AC/DC Фила Радда виновным в неосторожном вождении. Музыканту был назначен штраф. Авария произошла в июле на улице Lakes Boulevard – Радд не справился с управлением Ferrari 599. После ДТП музыканта доставили на машине скорой помощи в больницу для наблюдения.

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