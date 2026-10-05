NZH: суд оштрафовал экс-барабанщика AC/DC Радда за ДТП в Новой Зеландии

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Окружной суд Тауранги в Новой Зеландии признал бывшего барабанщика рок-группы AC/DC Фила Радда виновным в неосторожном вождении и назначил ему штраф. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Авария произошла в июле на улице Lakes Boulevard. По данным полиции, Радд не справился с управлением Ferrari 599. В сводке говорится, что следы торможения и повреждения дорожного покрытия указывали на то, что автомобиль перелетел через озелененную кольцевую развязку, выехал с дороги через бордюр и врезался в небольшое дерево.

После ДТП музыканта доставили на машине скорой помощи в больницу для наблюдения. Сам Радд сообщил полиции, что не помнит, что произошло непосредственно перед аварией, и что ехал к дочери.

Помимо штрафа в размере 500 новозеландских долларов (около 280 долларов США), суд обязал Радда выплатить 100 новозеландских долларов (около 56 долларов США) в счет судебных издержек.

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