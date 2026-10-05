Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 14:52

Происшествия
Главная / Новости /

NZH: суд оштрафовал экс-барабанщика AC/DC Радда за ДТП в Новой Зеландии

Суд оштрафовал экс-барабанщика AC/DC за ДТП в Новой Зеландии

Фото: Getty Images/Joel Ford

Окружной суд Тауранги в Новой Зеландии признал бывшего барабанщика рок-группы AC/DC Фила Радда виновным в неосторожном вождении и назначил ему штраф. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Авария произошла в июле на улице Lakes Boulevard. По данным полиции, Радд не справился с управлением Ferrari 599. В сводке говорится, что следы торможения и повреждения дорожного покрытия указывали на то, что автомобиль перелетел через озелененную кольцевую развязку, выехал с дороги через бордюр и врезался в небольшое дерево.

После ДТП музыканта доставили на машине скорой помощи в больницу для наблюдения. Сам Радд сообщил полиции, что не помнит, что произошло непосредственно перед аварией, и что ехал к дочери.

Помимо штрафа в размере 500 новозеландских долларов (около 280 долларов США), суд обязал Радда выплатить 100 новозеландских долларов (около 56 долларов США) в счет судебных издержек.

Ранее в Швейцарии 91-летняя женщина устроила ДТП, перепутав педали газа и тормоза. На главной улице коммуны Айнзидельн водитель протаранила террасу ресторана, где сидели посетители. Несколько человек получили ранения, виновница аварии не пострадала. У нее изъяли водительское удостоверение.

Читайте также


судыпроисшествияДТПкультураза рубежом

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика