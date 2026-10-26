Адвокат Куприянов: за выращивание золотарника грозит штраф до 700 тыс рублей

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За выращивание на участке золотарника канадского может грозить штраф до 700 тысяч рублей, поскольку с 1 марта он приравнен к чужеродным культурам. Об этом агентству "Прайм" сообщил адвокат Артемий Куприянов.

"Земельный кодекс и закон "Об охране окружающей среды" обязывают владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута защищать землю от опасных инвазивных растений и уничтожать их", – отметил он.

По словам эксперта, инвазивными являются чужеродные растения, распространение которых угрожает экосистемам, биоразнообразию, здоровью людей и отдельным отраслям экономики.

Золотарник способен быстро образовывать плотные заросли и вытеснять местные растения. Один куст дает до 100 тысяч семян с всхожестью до 95%, а корни выделяют вещества, подавляющие рост другой растительности.

Штрафы зависят от последствий. Если заросли ухудшают качество почвы, то ответственность будет рассматриваться по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ: до 50 тысяч рублей – для граждан и до 700 тысяч рублей – для юридических лиц. Максимальный риск относится к части 4 статьи 8.8 КоАП РФ, которая применяется, если из-за сорняков участок фактически невозможно использовать по целевому назначению.

Ранее россиянам напоминали, что дома или на огороде запрещено выращивать ипомею, гавайскую розу и психотрию зеленую. В некоторых растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей.

