Адвокат Ковалевская: некоторые виды ипомеи запрещено выращивать в России

Ипомею, гавайскую розу и психотрию зеленую запрещено выращивать дома или на огороде. Об этом в беседе с "Газетой.ру" напомнила адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская.

Эксперт объяснила, что в некоторых растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей. За незаконное культивирование грозит административная ответственность.

Мера наказания зависит от масштаба выращивания. Если количество запрещенных растений или грибов не достигает крупного размера, то граждан могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей. Также им могут назначить административный арест до 15 суток. Для юрлиц размер штрафа составит 100–300 тысяч рублей, рассказала Ковалевская.

Когда число культивируемых растений достигает крупного размера, наказание может предусматривать штраф до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Кроме того, за это могут назначить обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок, указала собеседница издания.

"Если же речь идет об особо крупном размере культивирования и группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится значительно строже – лишение свободы на срок до 8 лет, с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового", – добавила она.

Некоторые декоративные культуры содержат сильные галлюциногены и яды. В частности, ипомея, которая часто встречается на дачах и в городах, включает виды, запрещенные к выращиванию. Такие цветы носят названия "Синяя звезда", "Летающая тарелка", "Леденец" и другие.

Кроме того, запрещено культивировать гавайскую розу, шалфей предсказателей, психотрию зеленую и другие растения. Среди наиболее известных запрещенных культур – кокаиновый куст, конопля и мак снотворный.

Адвокат уточнила, что к административной или уголовной ответственности привлекают только тех, кто выращивает запрещенные растения умышленно. Если растение самопроизвольно выросло на дачном участке, то умысла в этом нет, как и оснований для назначения штрафа или другого наказания.

Ранее в МВД России напомнили, что ипомея трехцветная, называемая также вьюнком или утренней славой, содержит в себе наркотическое вещество. В связи с этим растение запрещено в стране. Однако это не является нововведением, уточнили в ведомстве.