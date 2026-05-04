Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:01

Общество
Главная / Новости /

Адвокат Ковалевская: некоторые виды ипомеи запрещено выращивать в России

Адвокат напомнила россиянам о запрете на выращивание некоторых цветов

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Wolfram Steinberg

Ипомею, гавайскую розу и психотрию зеленую запрещено выращивать дома или на огороде. Об этом в беседе с "Газетой.ру" напомнила адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская.

Эксперт объяснила, что в некоторых растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей. За незаконное культивирование грозит административная ответственность.

Мера наказания зависит от масштаба выращивания. Если количество запрещенных растений или грибов не достигает крупного размера, то граждан могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей. Также им могут назначить административный арест до 15 суток. Для юрлиц размер штрафа составит 100–300 тысяч рублей, рассказала Ковалевская.

Когда число культивируемых растений достигает крупного размера, наказание может предусматривать штраф до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Кроме того, за это могут назначить обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок, указала собеседница издания.

"Если же речь идет об особо крупном размере культивирования и группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится значительно строже – лишение свободы на срок до 8 лет, с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового", – добавила она.

Некоторые декоративные культуры содержат сильные галлюциногены и яды. В частности, ипомея, которая часто встречается на дачах и в городах, включает виды, запрещенные к выращиванию. Такие цветы носят названия "Синяя звезда", "Летающая тарелка", "Леденец" и другие.

Кроме того, запрещено культивировать гавайскую розу, шалфей предсказателей, психотрию зеленую и другие растения. Среди наиболее известных запрещенных культур – кокаиновый куст, конопля и мак снотворный.

Адвокат уточнила, что к административной или уголовной ответственности привлекают только тех, кто выращивает запрещенные растения умышленно. Если растение самопроизвольно выросло на дачном участке, то умысла в этом нет, как и оснований для назначения штрафа или другого наказания.

Ранее в МВД России напомнили, что ипомея трехцветная, называемая также вьюнком или утренней славой, содержит в себе наркотическое вещество. В связи с этим растение запрещено в стране. Однако это не является нововведением, уточнили в ведомстве.

"Новости дня": юристы напомнили о штрафах за некоторые виды растений на даче

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика