Юрист Слезкина: за выращивание шалфея грозит административная и уголовная ответственность

За выращивание на дачном участке шалфея предсказателей (Salvia divinorum) россиянам грозит административная и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 8 лет. Об этом в беседе с ТАСС напомнила адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов "Синельщиков и партнеры" Олеся Слезкина.

Она пояснила, что наказание последует именно за выращивание определенных ботанических видов, которые входят в утвержденный правительством РФ список растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры. То есть лекарственный и декоративный шалфей выращивать можно.

Если на участке обнаружат растение из перечня, но в количестве, недостаточном для уголовного наказания, дачнику может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Размер штрафа для юридических лиц составит уже 100–300 тысяч рублей, уточнила эксперт.

При большом количестве шалфея предсказателей на участке начинает действовать статья о незаконном культивировании запрещенных растений. По части 1 в наказание входят штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.

Если речь идет об особо крупном размере или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору, наказание составляет до 8 лет лишения свободы, предупредила Слезкина.

Она добавила, что в случае с шалфеем предсказателей крупным размером считается от 10 растений, особо крупным – от 100. То же касается и мака снотворного, а также иных видов мака рода Papaver. При этом особо крупный размер в этом случае – от 200 растений. Для конопли крупным размером считается от 20 растений, особо крупным – от 330.

