24 декабря, 11:07

Общество
Юрист Салкин: за украшение рабочего места цветами грозит дисциплинарная ответственность

Юрист рассказал, что грозит за украшение рабочего места цветами

Фото: 123RF.com/moodboard

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за украшение рабочего места живыми или комнатными цветами, если это противоречит правилам организации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

По словам эксперта, прямого запрета на такие действия в ТК РФ или иных законах нет. При этом работодатель имеет право устанавливать ограничения на порядок содержания рабочего места.

"И если такие (ограничения. – Прим. ред.) введены, то за нарушение могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Случаи увольнения за подобные нарушения мне неизвестны", – пояснил Салкин.

Ранее юристы рассказывали, что россиянам могут грозить штрафы за украшение рабочего места к Новому году, если при этом не соблюдать правила пожарной безопасности.

Например, начальник может привлечь работника к дисциплинарной ответственности за украшение места без его разрешения, а если создается угроза здоровью коллег – к материальной или административной.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновного также могут привлечь к уголовной ответственности, наказание составит до 7 лет лишения свободы.

Россиянам напомнили о штрафах за украшение офиса к Новому году

общество

