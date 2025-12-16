Юрист Русяев: новогодний корпоратив не считается рабочим мероприятием

Фото: 123RF.com/alfastudio

С точки зрения трудового законодательства новогодний корпоратив не считается рабочим мероприятием и не относится к обязанностям сотрудника, пояснил в беседе с RT юрист Илья Русяев.

Корпоративные мероприятия, как правило, проводятся по инициативе работодателя и чаще всего – в нерабочее время. Участие в них не относится к трудовым обязанностям сотрудников и прямо не закреплено в Трудовом кодексе.

Если праздник организован в закрытом формате – по спискам приглашенных, с учетом вместимости площадки, требований безопасности или бюджета, – работодатель имеет право сам определить, кто будет участвовать. При этом закон не требует устраивать корпоратив абсолютно для всех сотрудников без исключений.

Юрист обратил внимание, что проблемы начинаются в тот момент, когда недопуск на мероприятие используется как форма давления или наказания либо влияние на доход и карьеру работника.

"Первый типичный скользкий сценарий – когда недопуск преподносят как наказание: за опоздания, за конфликт, за отказ выйти в выходной, за жалобу руководству", – рассказал Русяев.

При этом Трудовой кодекс предусматривает строго ограниченный перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. Такого наказания, как "лишение корпоратива", в законе нет, а значит, с юридической точки зрения оно не считается допустимой мерой дисциплинарного воздействия.

Также специалист напомнил о позиции Роструда. Работодатель может требовать от сотрудника только выполнения тех обязанностей, которые предусмотрены трудовым договором. Любые дополнительные требования должны иметь четкое правовое основание.

Второй сценарий связан с деньгами и поощрениями. Речь идет о ситуациях, когда участие в корпоративе напрямую связывают с премиями, бонусами, подарками, рейтингами или результатами аттестации по принципу "присутствовал – получил". В этом случае вопрос уже касается оплаты труда и системы стимулирования, а не просто праздника.

Даже если такое условие формально прописано в локальных актах, его все равно необходимо соотносить с запретом дискриминации. Оценка работы сотрудника должна строиться на его профессиональных качествах и результатах труда, а не на посещении развлекательного мероприятия, добавил юрист.

Фактическое лишение выплат из-за неучастия в корпоративе уже может стать основанием для трудового спора, даже если формально человека "не наказывали".

Третий возможный вариант – когда под видом корпоратива фактически проводят рабочие мероприятия: обязательные собрания, инструктажи, обучение, презентации планов или разбор рабочих вопросов.

Если присутствие объявляют обязательным, такое мероприятие начинает рассматриваться как рабочее время или как привлечение к работе за пределами установленного графика, со всеми вытекающими требованиями по оформлению и оплате. В этом случае решающее значение имеет не название события, а его реальное содержание и то, требовалось ли участие как служебная обязанность.

В заключение эксперт посоветовал сотрудникам внимательно изучить трудовой договор и локальные документы компании, прежде всего правила внутреннего трудового распорядка и положения о премировании.

В спорных ситуациях преимущество будет у той стороны, у которой есть документальные доказательства: приказы, уведомления, локальные акты, расчетные листки или формулировки работодателя, напрямую связывающие участие в корпоративе с трудовыми последствиями.

Ранее эксперт Евгения Ганькина объяснила, что работодатель не может обязать сотрудника посетить корпоратив. Она уточнила, что руководство должно уважать личные границы работников. Участие в корпоративе следует рассматривать не как формальную обязанность, а как проявление интереса к корпоративной культуре компании и стремление быть частью коллектива.