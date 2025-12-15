Адвокат Пивоваров: госслужащие могут принимать новогодние подарки не дороже 3 тыс рублей

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Работники бюджетных организаций и госслужащие не могут принимать подарки дороже 3 000 рублей, так как это может быть расценено как взятка. Об этом "Газете.ру" рассказа адвокат Московской коллегии адвокатов Антон Пивоваров.

Эксперт объяснил, что они не могут принимать презенты, связанные с исполнением их должностных обязанностей, согласно закону № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Исключением являются недороги подарки, протокольные сувениры, презенты на официальных мероприятиях и врученные от имени организации.

Но даже подарок стоимостью до 3 тысяч рублей может быть расценен правоохранителями как взятка, если можно усмотреть связь между передачей презента и действиями (бездействиями) должностного лица.

В случае с коммерческим сектором порог разрешенных подарков не установлен – каждая фирма сама решает этот вопрос, используя внутренние антикоррупционные документы, включая собственные лимиты стоимости, порядок регистрации презентов, ежегодные декларации. Например, дорогой подарок менеджеру другой фирмы могут расценить как подкуп, особенно если это будет связано с договорами, тендерами или закупками.



"В таких ситуациях суды анализируют переписку, контракты и причинно-следственную связь между подарком и последующим выгодным решением", – отметил Пивоваров.

Поэтому адвокат посоветовал россиянам соблюдать два правила – символичность и отсутствие персональной выгоды. Он уверен, что можно дарить недорогие сувениры, канцелярские принадлежности, сладкие наборы. При этом адресатом должна быть сама организация, а не конкретное лицо.

"Если есть сомнения, лучше ограничиться официальным поздравительным письмом – при желании можно опубликовать его на сайте компании", – подчеркнул специалист.

В случае незаконного получения подарка должностным лицам грозят служебные проверки, увольнение, привлечение к административной или даже уголовной ответственности. Но для дарителя за попытку повлиять на решение должностного лица грозит лишь штраф – лишение свободы предусмотрено только в особых случаях.

Новогодний корпоратив также не отменяет законов – если презент можно расценить как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем, то это уже правовой риск, заявил адвокат.

Ранее юристы предупреждали, что россиян могут уволить за подарок в виде алкоголя начальнику на новогодние праздники. Такое может произойти в случае соответствующего запрета в локальных актах. Однако при первом нарушении работнику грозит замечание. В целом статья 192 ТК РФ предусматривает для подчиненного замечание, выговор, а впоследствии – увольнение".

