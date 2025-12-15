Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 08:43

Общество
Главная / Новости /

Адвокат Пивоваров: госслужащие могут принимать новогодние подарки не дороже 3 тыс рублей

Россиянам рассказали, какой новогодний подарок будет считаться взяткой

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Работники бюджетных организаций и госслужащие не могут принимать подарки дороже 3 000 рублей, так как это может быть расценено как взятка. Об этом "Газете.ру" рассказа адвокат Московской коллегии адвокатов Антон Пивоваров.

Эксперт объяснил, что они не могут принимать презенты, связанные с исполнением их должностных обязанностей, согласно закону № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Исключением являются недороги подарки, протокольные сувениры, презенты на официальных мероприятиях и врученные от имени организации.

Но даже подарок стоимостью до 3 тысяч рублей может быть расценен правоохранителями как взятка, если можно усмотреть связь между передачей презента и действиями (бездействиями) должностного лица.

В случае с коммерческим сектором порог разрешенных подарков не установлен – каждая фирма сама решает этот вопрос, используя внутренние антикоррупционные документы, включая собственные лимиты стоимости, порядок регистрации презентов, ежегодные декларации. Например, дорогой подарок менеджеру другой фирмы могут расценить как подкуп, особенно если это будет связано с договорами, тендерами или закупками.

"В таких ситуациях суды анализируют переписку, контракты и причинно-следственную связь между подарком и последующим выгодным решением", – отметил Пивоваров.

Поэтому адвокат посоветовал россиянам соблюдать два правила – символичность и отсутствие персональной выгоды. Он уверен, что можно дарить недорогие сувениры, канцелярские принадлежности, сладкие наборы. При этом адресатом должна быть сама организация, а не конкретное лицо.

"Если есть сомнения, лучше ограничиться официальным поздравительным письмом – при желании можно опубликовать его на сайте компании", – подчеркнул специалист.

В случае незаконного получения подарка должностным лицам грозят служебные проверки, увольнение, привлечение к административной или даже уголовной ответственности. Но для дарителя за попытку повлиять на решение должностного лица грозит лишь штраф – лишение свободы предусмотрено только в особых случаях.

Новогодний корпоратив также не отменяет законов – если презент можно расценить как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем, то это уже правовой риск, заявил адвокат.

Ранее юристы предупреждали, что россиян могут уволить за подарок в виде алкоголя начальнику на новогодние праздники. Такое может произойти в случае соответствующего запрета в локальных актах. Однако при первом нарушении работнику грозит замечание. В целом статья 192 ТК РФ предусматривает для подчиненного замечание, выговор, а впоследствии – увольнение".

Читайте также


общество

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика