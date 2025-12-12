Форма поиска по сайту

12 декабря, 16:59

Общество
Эксперт Нечаева: россиян могут уволить за подарок алкоголя начальнику на Новый год

Россиян предупредили об угрозе увольнения за алкогольный подарок начальнику

Фото: depositphotos/Sonar

Россиян могут уволить за подарок в виде алкоголя начальнику на новогодние праздники, рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По словам эксперта, такое может произойти в случае соответствующего запрета в локальных актах. Однако при первом нарушении работнику грозит замечание.

"(Подобное нарушение. – Прим. ред.) может быть мерой к дисциплинарному взысканию. Статья 192 Трудового кодекса предусматривает для подчиненного замечание, выговор, а впоследствии – увольнение", – приводит слова Нечаевой "Абзац".

Она также напомнила, что антикоррупционное законодательство ограничивает дарение подарков свыше 3 тысяч рублей должностным лицам.

"Если стоимость алкоголя превышает 3 тысячи рублей, госслужащему стоит отказаться от подарка, иначе это может быть расценено как взятка", – пояснила эксперт.

При этом, если чиновник становится получателем презента на официальном мероприятии от коллектива или какой-либо делегации, в этом случае тот не расценивается как взятка.

Ранее Роспотребнадзор запустил для россиян горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Единый консультационный центр работает круглосуточно, а горячая линия будет действовать до 19 декабря.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских вещей, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований.

