Эксперт Нечаева: россиян могут уволить за подарок алкоголя начальнику на Новый год

Россиян могут уволить за подарок в виде алкоголя начальнику на новогодние праздники, рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По словам эксперта, такое может произойти в случае соответствующего запрета в локальных актах. Однако при первом нарушении работнику грозит замечание.

"(Подобное нарушение. – Прим. ред.) может быть мерой к дисциплинарному взысканию. Статья 192 Трудового кодекса предусматривает для подчиненного замечание, выговор, а впоследствии – увольнение", – приводит слова Нечаевой "Абзац".

Она также напомнила, что антикоррупционное законодательство ограничивает дарение подарков свыше 3 тысяч рублей должностным лицам.

"Если стоимость алкоголя превышает 3 тысячи рублей, госслужащему стоит отказаться от подарка, иначе это может быть расценено как взятка", – пояснила эксперт.

При этом, если чиновник становится получателем презента на официальном мероприятии от коллектива или какой-либо делегации, в этом случае тот не расценивается как взятка.

