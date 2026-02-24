Медведев ответил на угрозу Каллас о запрете выдачи шенгена участникам СВО

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении запретить въезд в Шенгенскую зону россиянам, участвовавшим в спецоперации на Украине.

"Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россияне должны обращаться за визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

Европа и дальше будет вводить ограничения для передвижения россиян, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, поскольку они должны заранее уведомлять о поездках в Евросоюз.

По информации СМИ, ЕС снимет ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта.