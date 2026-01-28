Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 13:08

Политика

Медведев заявил, что россияне в Европе жалуются на бесконечные очереди за справками

Фото: kremlin.ru

Россияне, которые путешествуют по Европе, жалуются на бесконечные очереди за справками. Об этом в ходе Всероссийского форума МФЦ заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мне довольно отрадно читать, что они (российские путешественники. – Прим. ред.) приезжают туда и говорят – жить невозможно", – цитирует его РИА Новости.

Зампред Совбеза объяснил, что у граждан уходит огромное количество времени на очереди для разных справок, для уплаты тех или иных сборов и на решение насущных задач. В этом плане уровень предоставления государственных услуг в России "круче во всех отношениях", подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Европа и дальше будет вводить ограничения для передвижения россиян. Он напомнил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, поскольку они должны заранее уведомлять о поездках в Евросоюз. По данным СМИ, Евросоюз снимет ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика