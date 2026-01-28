Медведев заявил, что россияне в Европе жалуются на бесконечные очереди за справками

Фото: kremlin.ru

Россияне, которые путешествуют по Европе, жалуются на бесконечные очереди за справками. Об этом в ходе Всероссийского форума МФЦ заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мне довольно отрадно читать, что они (российские путешественники. – Прим. ред.) приезжают туда и говорят – жить невозможно", – цитирует его РИА Новости.

Зампред Совбеза объяснил, что у граждан уходит огромное количество времени на очереди для разных справок, для уплаты тех или иных сборов и на решение насущных задач. В этом плане уровень предоставления государственных услуг в России "круче во всех отношениях", подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Европа и дальше будет вводить ограничения для передвижения россиян. Он напомнил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, поскольку они должны заранее уведомлять о поездках в Евросоюз. По данным СМИ, Евросоюз снимет ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта.

