Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, по 3 дрона было сбито в небе над Белгородской и Орловской областями, 2 беспилотника уничтожили над территорией Калужской области, по 1 БПЛА ликвидировали над Курской и Ростовской областями.

Ранее два человека погибли в Старом Осколе в Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Дрон ударил по частному дому, произошло возгорание.

Пожар привел к частичному обрушению дома. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела двух человек.

