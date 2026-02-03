Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 21:52

Происшествия

Ученика школы № 1586 в Москве доставили в полицию после угроз в соцсетях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Учащегося московской школы № 1586 доставили в отдел полиции после того, как он оставил в чате сообщение об угрозе. Материалы о его действиях были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки на учет, рассказал Агентству "Москва" директор образовательного учреждения Максим Баландин.

Он уточнил, что школе стало известно о произошедшем в минувшие выходные, 31 января – 1 февраля. Была проведена работа по выявлению ученика, который стал автором публикации. В полицию подростка в сопровождении родителей доставили в понедельник, 2 февраля.

Вместе с тем в школе были приняты дополнительные меры безопасности.

Глава учреждения назвал недопустимыми и неприемлемыми угрозы, высказывания или действия, связанные с насилием и агрессией. По его словам, такое поведение представляет опасность, нарушает нормы закона и требует реакции от всех ответственных структур.

Ранее полиция Южного административного округа в Москве организовала проверку после инцидента с учеником, принесшим пистолет в школу № 2000. В результате было установлено, что у шестиклассника было при себе игрушечное оружие, стреляющее пластиковыми шариками. В территориальный отдел полиции была вызвана мать мальчика, на нее составили административный материал.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика