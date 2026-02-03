Ученика школы № 1586 в Москве доставили в полицию после угроз в соцсетях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Учащегося московской школы № 1586 доставили в отдел полиции после того, как он оставил в чате сообщение об угрозе. Материалы о его действиях были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки на учет, рассказал Агентству "Москва" директор образовательного учреждения Максим Баландин.

Он уточнил, что школе стало известно о произошедшем в минувшие выходные, 31 января – 1 февраля. Была проведена работа по выявлению ученика, который стал автором публикации. В полицию подростка в сопровождении родителей доставили в понедельник, 2 февраля.

Вместе с тем в школе были приняты дополнительные меры безопасности.

Глава учреждения назвал недопустимыми и неприемлемыми угрозы, высказывания или действия, связанные с насилием и агрессией. По его словам, такое поведение представляет опасность, нарушает нормы закона и требует реакции от всех ответственных структур.

Ранее полиция Южного административного округа в Москве организовала проверку после инцидента с учеником, принесшим пистолет в школу № 2000. В результате было установлено, что у шестиклассника было при себе игрушечное оружие, стреляющее пластиковыми шариками. В территориальный отдел полиции была вызвана мать мальчика, на нее составили административный материал.

