Напавший на гимназию Уфы подросток заявил, что не хотел причинить никому вреда

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Девятиклассник, открывший стрельбу в уфимской гимназии, заявил, что не хотел причинить никому вреда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

"Я не хотел (навредить. – Прим. ред.), только припугнуть. Я пытался, не получалось по-другому, разговаривал, и драки были, беседы с завучем, учителями", – сказал он в ходе допроса.

Во время беседы с правоохранителями мальчик также признался, что подготовка к нападению велась на протяжении нескольких недель.

ЧП в гимназии № 16 произошло 3 февраля. Учащийся принес на занятие автомат, открыл огонь по учителю и троим одноклассникам, а также взорвал петарду. Позднее выяснилось, что оружие было игрушечным, благодаря чему никто не пострадал.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказал предположение, что причиной произошедшего мог стать буллинг со стороны сверстников, которому подвергался девятиклассник. В частности, на это указывал блог подростка в мессенджере Telegram. В своем канале он рассказывал о конфликтах с учителями и одноклассниками.

Комментируя эту информацию, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководству гимназии грозит увольнение в случае подтверждения факта травли.

