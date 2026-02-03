Тревожная кнопка сработала в гимназии Уфы, где подросток открыл стрельбу

Фото: телеграм-канал "112"

В гимназии Уфы, где девятиклассник открыл стрельбу, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии.

По данным ведомства, после получения сигнала на пульт охраны к месту происшествия незамедлительно выехали три экипажа вневедомственной охраны. Сотрудники обнаружили и задержали стрелявшего подростка, после чего передали его сотрудникам органов внутренних дел.

О стрельбе в уфимской гимназии № 16 стало известно 3 февраля. Подросток пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. По словам вице-премьера Башкирии Урала Кильсенбаева, пострадавших в результате нет.

Как выяснили СМИ, девятиклассник вел свой телеграм-канал, в котором делился подробностями жизни. В частности, мальчик был недоволен недавним переводом в другой класс, а также заявлял, что в целом разочаровался в жизни.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийство. В настоящее время организован комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств.