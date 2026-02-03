Форма поиска по сайту

03 февраля, 09:54

Происшествия

Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии Уфы

Фото: телеграм-канал Baza

Девятиклассник открыл стрельбу в уфимской гимназии № 16, сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени (09:00 по Москве. – Прим. ред.). Учащийся пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду.

Оперативно прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали нападавшего и приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время на месте ЧП находятся министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Александр Воронежский и другие экстренные службы.

Инцидент также прокомментировал вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. В своем телеграм-канале он указал, что пострадавших нет.

В свою очередь, СМИ сообщают, что девятиклассник вел свой телеграм-канал, в котором подробно делился подробностями жизни. В частности, мальчик был недоволен недавним переводом в другой класс, а также заявлял, что в целом разочаровался в жизни.

Более того, подросток жаловался на давление со стороны учителей и непонимание сверстников. В своих сообщениях он открыто говорил, что ему ничего не остается, кроме как совершить "что-то плохое".

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о противодействии скулшутингу – вооруженным нападениям на учебные заведения.

Парламентарии считают необходимым "предавать забвению" лиц, осуществляющих массовые расстрелы в школах, колледжах и соцучреждениях. Для реализации авторы инициативы предлагают ввести ограничения на распространение деталей биографии преступников, мотивов их преступления, способов и причин совершения.

