Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби

Фото: depositphotos/nitinut380

Самолет с символикой специального летного отряда РФ приземлился в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

По информации агентства, на борту находится российская делегация, прибывшая в столицу ОАЭ на трехсторонние переговоры по украинскому кризису.

Второй раунд встречи России, США и Украины по вопросам безопасности должен состояться 4–5 февраля. При этом в Кремле процесс урегулирования конфликта назвали чрезвычайно сложным и многогранным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, изменений в составе российской делегации на предстоящей встрече не ожидается. Ее вновь возглавит глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.