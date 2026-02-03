Песков заявил, что состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби не изменится

Фото: kremlin.ru

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков вновь возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах в Абу-Даби. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", – отметил он.

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Абу-Даби 23 января. Они продолжились 24 января.

Белый дом подвел итоги первой встречи, назвав ее продуктивной. Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов. Он уточнил, что затрагивалось множество проблемных вопросов.

Зеленский говорил, что еще один раунд переговоров по урегулированию конфликта с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет также в Абу-Даби. Песков позднее уточнил, что он состоится 4–5 февраля.