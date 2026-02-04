Форма поиска по сайту

04 февраля, 09:24

Политика

Захарова вспомнила слова Путина о "бале вампиров", комментируя дело Эпштейна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материалы дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, привела слова Владимира Путина о "бале вампиров" на Западе, передает ТАСС.

По ее словам, документы по делу Эпштейна содержат имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов и ученых.

"Люди изнутри этой клоаки и рекрутировались на соответствующие посты в этом самом западном сообществе. То есть процесс-то был обратный, а мы-то смотрим сверху вниз, что они оттуда спустились в эту клоаку, а оказывается, они наоборот", – отметила она.

Захарова призвала всех вспомнить часть интервью Путина, где он говорит о завершении "бала вампиров".

"Вот мы о чем говорим – о том, что западные элиты и формировались во многом исходя из того, что они взращивались вот в этих клоаках, в этих болотах, в этих крысиных углах", – добавила она.

Представитель МИД подчеркнула, что, в то время как Россия отстаивает традиционные ценности, полагая, что во власть должны приходить "лучшие из лучших", западная система долгие годы выбирала "худших из худших".

В марте 2024 года Путин заявил, что западные элиты, привыкшие "набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами", хотят заморозить несправедливое положение вещей в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" подходит к концу.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Предположительно, это произошло в результате самоубийства.

В конце января 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. При этом никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике РФ.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

