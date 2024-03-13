Западные элиты должны понять, что "бал вампиров" заканчивается – Путин

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Западные элиты, привыкшие "набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами", хотят заморозить несправедливое положение вещей в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" подходит к концу. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, его слова передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что "так называемый золотой миллиард" на протяжении столетий практически "паразитировал на других народах", используя для своих целей государства и местных жителей Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее президент уточнил, что не верит в "честный договор" с Западом, в связи с чем он хочет видеть прописанные на бумагах гарантии. Они, по его словам, должны устроить Россию. Путин подчеркнул, что отныне будет руководствоваться лишь фактами, а не благими намерениями и разговорами.

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