09 марта, 15:53Политика
Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Путина – Вучич
Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic
Запад наращивает свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации с целью победить Россию, сообщил журналистам президент Сербии Александар Вучич, котррого цитирует РИА Новости.
По его словам, такое безумие происходит, поскольку западные страны думали, что легко смогут победить Владимира Путина, а теперь видят, что это не так.
"Сейчас все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем", – сказал сербский лидер.
Совместно с главой Минобороны Сербии Милошем Вучевичем он осмотрел новые разработки ВС страны в белградском Военно-техническом институте. Глава государства отметил важность наращивания производства БПЛА и указал на необходимость ускорения и увеличения производства вооружений.
Ранее Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.
До этого США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. В Службе внешней разведки РФ квалифицировали такие рестрикции как попытку Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны".
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