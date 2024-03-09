Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Путина – Вучич

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Запад наращивает свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации с целью победить Россию, сообщил журналистам президент Сербии Александар Вучич, котррого цитирует РИА Новости.

По его словам, такое безумие происходит, поскольку западные страны думали, что легко смогут победить Владимира Путина, а теперь видят, что это не так.

"Сейчас все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем", – сказал сербский лидер.

Совместно с главой Минобороны Сербии Милошем Вучевичем он осмотрел новые разработки ВС страны в белградском Военно-техническом институте. Глава государства отметил важность наращивания производства БПЛА и указал на необходимость ускорения и увеличения производства вооружений.

Ранее Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.

До этого США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. В Службе внешней разведки РФ квалифицировали такие рестрикции как попытку Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны".



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