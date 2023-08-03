Президент Сербии пожаловался на давление западных санкций из-за Украины

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Президент Сербии Александр Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Вучича.

Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий начали двухдневную поездку по РС БиГ. Их принимает лидер РС БиГ Милорад Додик.

"Экономическая ситуация в условиях военного конфликта на Украине при большом политическом давлении непростая <...> Мы окажем, сколько сможем в будущем, еще более значимую экономическую поддержку Республике Сербской", – сказал Вучич.

По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.

Сербия никогда не забудет о своем народе, подчеркнул Вучич. В то же время он назвал серьезной проблемой санкции, введенные против директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина и лидеров сербов на севере Косова и Метохии.

Ранее США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. В Службе внешней разведки РФ квалифицировали такие рестрикции, как попытку Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны".

Как считают в СВР, США вводят санкции против любого, кто готов отстаивать национальные интересы своей страны и отказывается "плясать под дудку американцев".

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