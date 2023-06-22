Сербского министра Басту, призвавшего к санкциям против РФ, отправили в отставку – СМИ

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Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту отправили в отставку по запросу первого вице-премьера и министра иностранных дел страны Ивицы Дачича, а также главы партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы. Об этом сообщает издание "Вечерне новости".

В марте Раде Баста заявил, что Сербия платит высокую цену за то, что не ввела антироссийские санкции. Он также сообщил о давлении, которое оказывается на президента страны Александра Вучича.

Кроме того, Баста призвал других министров Сербии высказаться по вопросу введения антироссийских санкций.

В свою очередь, политическая партия "Движение социалистов", лидером которой является директор Агентства безопасности и информации страны Александр Вулин, потребовала отставки министра экономики Раде Басты. Вулин отметил, что подобными заявлениями Баста выступает за разрыв экономических, братских и дружественных связей как с официальной Москвой, так и с русским народом в целом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала министру экономики Сербии высказаться против давления США на свою страну вместо того, чтобы выступать за введение санкций против РФ.

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